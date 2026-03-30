Metehan Baltacı'dan tahliye sonrası ilk fotoğraf

Futbolda şike ve bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan isimlerden biri de Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'ydı.

Baltacı'nın duruşması geçtiğimiz günlerde görüldü.

Mahkeme, Metehan Baltacı’nın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Baltacı, tahliyesinin ardından milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın model Oriana Correia Gomes ile nikah törenine katıldı.

TAHLİYE SONRASI İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Baltacı, törenden bir de fotoğraf paylaştı.

Baltacı, Bertuğ Yıldırım ve Kazımcan Karataş ile poz vererek paylaşımına "Her zaman her yerde" notu düştü.

İşte Metehan'ın cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü...