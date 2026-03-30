Filistin'de savaşın en acı karesi: Gazzeli çocuğun kendinden ağır yüklerle mücadelesi kamerada

Gazze'de yüzyılın belki de en büyük acıları yaşanıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede devam eden soykırım, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde açlık, susuzluk, tıbbı yardım yetersizliği gibi hayati problemlerle derinleşiyor.

TEMEL İHTİYAÇLARDAN YOKSUN ŞEKİLDE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Saldırıların sebep olduğu yıkımın etrafında sadece nefes almaya çalışan Filistinliler, birçok sorunla mücadele ediyor.

72 bini aşkın can kaybı veren Filistin, temiz suya dahi muhtaç halde bir yardım eli bekliyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ve insan hakları örgütleri, bölgedeki insani durumun kritik seviyede olduğunu defalarca vurgulamış; açlık, hastalık ve güvenlik risklerinin arttığına dikkat çekmişti.

DÜNYANIN ACIMASIZLIĞIYLA EN ÇOK ÇOCUKLAR YÜZLEŞİYOR

Gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme kıtlığı, milyonlarca Filistinliyi zor koşullarda yaşamaya mahkum ediyor.

Savaşın gerçekleriyle en acı şekilde karşılaşanlar ise çocuklar oluyor.

Hiçbir suçları olmayan bu çocuklar; çadırlarda kalıyor, ağır sorumluluklar alıyor, kimi zaman da yiyecek ekmek dahi bulamıyor.

KENDİNDEN AĞIR YÜKLERİ TAŞIMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Bu Gazzeli çocuklardan biri de cep telefonu objektiflerine yansıyarak yürekleri yaktı.

Kendinden daha büyük yükleri taşımaya çalışan bu çocuk, bölgede yaşananları en gerçek haliyle gözler önüne serdi.

Ellerinde taşıdığı yüklerle zorlukla ilerleyen çocuğun yalnızlığı, bölgede devam eden çatışmaların siviller, özellikle de çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini dünyaya bir kez daha gösterdi.

PENGUEN KADAR KONUŞULMAYAN GAZZELİ ÇOCUK

Her geçen gün ağırlaşan insani krizin en çarpıcı karelerinden biri olan bu an, kameralara yansıyan çaresizliği adeta belgeledi.

O görüntüler dünyanın konuştuğu pengueni akıllara getirdi.

GAZZELİ ÇOCUĞUN SESİ PENGUEN KADAR ÇIKMADI

Penguenin 'yalnızlığı', çekilen görüntülerle, çeşitli sosyal medya şakalarıyla ya da hüzünlü müzik eşliğindeki farklı yorumlamalarla viral olmuş, günlerce konuşulmuştu.

Gazzeli çocuğun yürekleri yakan bu görüntülerinin ise, penguen kadar dikkatleri çekmeyişi, akıllara birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.