Zuhal Topal'dan Bircan Bali'ye gündem yaratan cevap: Ben onun yerinde olsam sokağa çıkamam

Bircan Bali ile Esra Balamir’in sunduğu Tarz Meselesi programında, Zuhal Topal'ın kıyafet tarzına yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulunulmuştu.

Zuhal Topal'ı sert bir dil ile eleştiren Bircan Bali'ye yorum yağmıştı. Topal'ın hayranları, sosyal medyada destek mesajları yağdırmıştı.

Ünlü sunucu, Bircan Bali ile Esra Balamir'in 'İrisin' yakıştırması altında söz ettiği sert eleştirilerine ilk kez cevabını verdi:

"O TİP İNSANLARI BİLİYORSUNUZ"

"Sunucu muymuş o, ben bilmiyorum. Ben yurt dışındaydım, eşim dedi, böyle böyle bir şey var. Allah Allah dedim sonra gösterdi bana birkaç bir şey. Sağ olsun sevenler, takip edenler, yıllardır beni evlerinden biri gibi görenler o kadar güzel cevaplar ve yorumlar yazmışlar ki. Benim bir şey dememe gerek yok, ben zaten çok muhatap alamam o tip insanları biliyorsunuz.

"BEN SOKAĞA ÇIKAMAZDIM"

Öyle yorumlar yapmak için ya modacı olmanız lazım, eğitiminizin olması lazım, bir bilgi ya da altyapı olması lazım, bir kültür. Benim de aile terbiyem buna müsaade etmez. Zaten bana gerek yok, insanlar çok güzel cevabını vermiş. Yani onlara yazılan yorumlar bana yazılsaydı ben sokağa çıkamazdım herhalde. Geçmiş olsun hepsine."

"350 BİN TL'YE GİYERİM"

Bircan Bali'nin, Zuhal Topal için; ‘İrisin ve bu iriliğinin farkına varmalısın. İrisin ve bazı kıyafetleri giymemelisin’ demesinin üzerine diğer sunucu Esra Balamir'in de Topal’ın kırmızı kombininde tercih ettiği elbise ve çorabı vurgulayarak, ‘Bu kıyafeti, özellikle çorabı bana para verseler giymem. Siyahı belki olur ama kırmızıyı bana 350 bin TL verseler, ancak o şekilde giyerim.’ demesi eleştiri almıştı.