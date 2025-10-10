MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan hakem eleştirilerine yönelik sözler

Süper Lig'de son dönemde yaşanan bazı pozisyonlar, kulüplerin tepkisini çekti.

Bazı kulüpler, hakem hataları nedeniyle haklarının yendiğini öne sürdü.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Yakın Doğu Üniversitesi'nin düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

HAKEM TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Türkiye’de hakemlere olan yaklaşımı değerlendiren MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlik sisteminin sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

Gündoğdu, VAR sistemine yönelik yabancı hakem talebinin güven eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Hata yapanın cezalandırılacağını da sözlerine ekleyen Gündoğdu, "Hata yapan cezalandırılır, bir yolu bulunur ama sistemin kendi içinde gelişmesine izin vermeliyiz." dedi.

"VAR'DA YABANCI HAKEM TALEBİ GÜVEN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLI"

Gündoğdu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Süper Lig’de görev yapan birçok hakem bugün sistemi başarıyla temsil ediyor. Yeni hakemler yetiştirmek, ülkeye kazandırmak, KKTC’de olduğu gibi Türkiye’de de zor. Aday hakemler kendi başvuruyor, sosyal hakları yok ve meslek olarak sürdürülebilir değil. Keşke olsa. Bu nedenle iyi hakemlerimizin kıymetini bilmeliyiz, onlara güvenmeliyiz. VAR sisteminde yabancı hakem talebi konuşuluyor, bu güven eksikliğinden kaynaklanıyor. Bizler kendi insanımıza güvenmeliyiz. Hata yapan cezalandırılır, bir yolu bulunur ama sistemin kendi içinde gelişmesine izin vermeliyiz."