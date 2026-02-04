Galatasaray kupada İstanbulspor'a 3 attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı yaşanıyor.

A Grubu’nun 3. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Barış Kanbak’ın çalıştırdığı 1. Lig takımı İstanbulspor, hakem Reşat Onur Coşkunses’in düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği rakibi İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

ICARDI, TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, 5. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Arjantinli yıldız bu golle, sarı-kırmızılıların tarihine geçti.

Galatasaray'da 73 gole ulaşan Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.

TORREIRA, SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray, Lucas Torreira'nın 24. dakikada attığı golle İstanbulspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.

FARK 1'E DÜŞTÜ

İstanbulspor, Galatasaray karşısında 26. dakikada Mendy Mamadou ile gol buldu ve durum 2-1'e geldi.

GALATASARAY'IN ÜÇÜNCÜ GOLÜ AHMED'DEN

Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun 33. dakikada attığı golle İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

KORKU DOLU DAKİKALAR

Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray - İstanbulspor maçında korkutan bir sakatlık yaşandı.

İkinci yarının henüz başında 46. dakikada İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ve Galatasaray'dan Ahmed Kutucu çarpıştı. İki futbolcu da sakatlık yaşadı.

Ahmed Kutucu, tedavisi sonrası kenara geldi. İstanbulspor kalecisi İsa Doğan için sahaya ambulans dahil oldu. İsa Doğan, sedyeyle oyundan çıktı.

Galatasaray'da sakatlanan Ahmed Kutucu, kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte kenara geldi. Yener İnce, kenara geldiği sırada Ahmed için "İyi" işareti yaptı.

Ancak Galatasaray teknik heyeti, risk almadı. Ahmed Kutucu, 52. dakikada yerini Ismail Jakobs'a bıraktı.

Yayıncı kuruluşun daha sonra geçtiği bilgiye göre, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın elmacık kemiğinde kırık oluştu.

Ahmed Kutucu'nun ise çok önemli bir sorunu olmadığı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

SINGO GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalan Wilfried Singo, İstanbulspor maçıyla geri döndü.

Singo, 75. dakikada Mario Lemina yerine oyuna dahil oldu.

BAŞKA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı. Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

GALATASARAY, 3'DE 3 YAPTI

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte kupada 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. İstanbulspor, 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Galatasaray, kupadaki bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Sarı-kırmızılılar, ligde hafta sonunda Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İstanbulspor, kupadaki son hafta maçında Boluspor'u ağırlayacak.

İstanbulspor, ligde ise hafta sonunda Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Galatasaray 3-1 İstanbulspor

88' Galatasaray'da Kazımcan Karataş oyundan çıkıyor, yerine Dağhan Kahraman oyunda.

86' Galatasaray'da topa sahip olarak tempoyu düşük tutmaya çalışıyor.

83' Galatasaray'da Eren Elmalı kenara gelirken Furkan Koçak oyuna giriyor.

81' İstanbulspor'da Turan Deniz Tuncer kenara gelirken, Yusuf Ali Özer oyunda.

78' Galatasaray'da Asprilla, sağ kanattan rakiplerini bir bir geçti ceza sahası içinden sert vurdu, savunmadan seken top kornere gitti.

75' Galatasaray'da Gökdeniz Gürpüz ve Mario Lemina oyundan çıkarken Wilfried Singo ve Ada Yüzgeç oyunda.

72' İstanbulspor'da üç oyuncu değişikliği... David Sambissa, Ömer Faruk Duymaz ve Ertuğrul Sandıkcı oyundan çıkarken Alieu Cham, Muhammed Mert ve Mustafa Sol oyunda.

69' Galatasaray'da Jakobs'un yaptığı ortada yerden giden topu savunmada Demir karşıladı.

66' Galatasaray'da topla buluşan Asprilla, pasını ceza sahasındaki Icardi'ye gönderdi. Icardi savunmadan sıyrılarak yerden vurdu, top direk dibinden auta gitti.

63' İstanbulspor'da Mamadou kontra atağa çıkarken, Eren Elmalı tarafından faulle düşürüldü. İstanbulsporlu futbolcular hakemden kart bekliyorlar.

60' Galatasaray'da Jakobs'un sol kanattan yaptığı orta kafalardan sekip kaleci Mücahit'te kaldı.

57' Galatasaray'da orta alanda baskı yapan Barış Alper, rakibi Mamadou'ya faul yaptı.

54' Mücadele tekrar hareketlendi.

53' Galatasaray'da sakatlık yaşayan Ahmed Kutucu kenara gelirken, Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.

52' İstanbulspor'da sakatlık yaşayan İsa Doğan oyundan çıkarken Mücahit Serbest oyuna girdi.

51' Yüzünde açılma olan İsa, ambulans ile sahayı terk etti. Taraftarlar tarafından alkışlarla uğurlanan İsa, ambulansa binerken alkışla karşılık verdi.

50' İstanbulspor kalecisi İsa için sahaya ambulans geldi.

49' İki oyuncunun da tedavisi saha içerisinde devam ediyor.

47' Galatasaray savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Ahmed, kalesini terk eden İsa ile havada çarpıştı. İki oyuncu da hareketsiz yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada, oyun durdu.

46' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ikinci yarıda Lucas Torreira'nın yerine oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 3-1 İstanbulspor

43' İstanbulspor'da Mendy Mamadou, sol kanattan sağa kat ederek Gökdeniz ve Kazımcan'dan sıyrıldı. Yerden sol köşeye sert vurdu, top direği sıyırarak auta çıktı.

40' Galatasaray'da Asprilla'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kaan, kaleye sert vurdu. Kaleci İsa topu kornere çeldi.

37' Galatasaray sağlı sollu kanat akınlarıyla pozisyon aramaya devam ediyor.

33' Torreira'nın dikine pasını İlkay ufak bir dokunuşla Ahmed'e aktardı. Ahmed topla sağına kat etti ve ceza sahası dışından çok sert vurarak topu ağlara gönderdi.

33’ Gol… Galatasaray 3-1 İstanbulspor (Ahmed)

30' Galatasaray'da Eren, sol kanattan yerden gelen pasa penaltı noktasından vurdu. Yerden sağa giden top direkten döndü.

26' Lemina'nın kaleciye pası kısa kalında Mamadou araya girdi ve topu soluna sürerek Günay'da sıyrıldı. Ardından topu boş kaleye gönderdi.

26’ Gol… Galatasaray 2-1 İstanbulspor (Mamadou)

24' Sağ kanatta Asprilla'nın ortasında savunmada Demir'in kafayla uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında Torreira kontrol etti ve ayak üstüyle sol köşeye sert vurdu. Gerçekten nefis bir gol.

24’ Gol… Galatasaray 2-0 İstanbulspor (Torreira)

22' İstanbulspor'da Demir, Eren'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

19' Galatasaray'da Asprilla'nın kale alanının önüne doğru yerden yaptığı ortada savunmada Duran'ın karşıladığı top, kaleci İsa'da kaldı.

16' Maç adeta İstanbulspor yarı alanında geçiyor. Galatasaray mutlak baskın olan taraf.

13' Galatasaray'da Asprilla'nın derinlemesine pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Kaan Ayhan pasını penaltı noktasındaki İlkay'a çıkardı. Son anda savunma araya girdi.

10' Galatasaray'da uzun topta savunma arkasına sarkan Asprilla, topa tam dokunacakken kaleci İsa tehlikeyi önledi.

5' Mauro Icardi, 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu!

5' Ahmed Kutucu ceza sahasının solundan son çizgiye inip pasını penaltı noktasına çıkardı. O noktada bulunan Icardi tek vuruşla topu yerden sağ köşeye gönderdi.

5’ Gol… Galatasaray 1-0 İstanbulspor (Icardi)

3' Galatasaray takım halinde İstanbulspor yarı alanında boşluk arıyor.

1' Maç başladı.