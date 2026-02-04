Abone ol: Google News

Fenerbahçe, PGE Budowlani'yi rahat geçti

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Polonya'nın PGE Budowlani ekibini konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 22:16
  • Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında PGE Budowlani'yi 3-0 yendi.
  • Sarı-lacivertliler, grup etabındaki tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükseldi.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Polonya'nın PGE Budowlani ekibi karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale yükseldi.

70 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Michele Brunelli (İtalya), David Fuentes Fernandez (İspanya)

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Bedart-Ghani, Hande Baladın (Gizem (L), Cristina, Arelya)

PGE Budowlani: Grabka, Damaske, Lelonkiewicz, Storck, Buterez, Planinsec, (Lysiak (L), Marquez, Druzkowska, Wenerska, Siuda, Majkowska)

Setler: 25-8, 25-17, 26-24

Süre: 70 dakika (18, 21, 31)

