Fenerbahçe, PGE Budowlani'yi rahat geçti

- Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında PGE Budowlani'yi 3-0 yendi.
- Sarı-lacivertliler, grup etabındaki tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükseldi.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Polonya'nın PGE Budowlani ekibi karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale yükseldi.
70 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Michele Brunelli (İtalya), David Fuentes Fernandez (İspanya)
Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Bedart-Ghani, Hande Baladın (Gizem (L), Cristina, Arelya)
PGE Budowlani: Grabka, Damaske, Lelonkiewicz, Storck, Buterez, Planinsec, (Lysiak (L), Marquez, Druzkowska, Wenerska, Siuda, Majkowska)
Setler: 25-8, 25-17, 26-24
Süre: 70 dakika (18, 21, 31)