Milan Skriniar: Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak liderlik fırsatını tepti.

Karşılaşma sonrası konuşan Milan Skriniar, alınan beraberliğin gelecek haftaki derbiyi nasıl etkileyeceği sorusuna, "Bilemiyorum" şeklinde yanıt verdi.

"BİZİM İÇİN ZOR BİR DURUM"

Skriniar, "Böylesine bir sondan sonra konuşmak çok zor. İyi oynadık, pozisyonlar ürettik. Geriye düştükten sonra maçı çevirdik ama son saniyede başımıza böyle bir şey geldi. Bizim için zor bir durum. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.