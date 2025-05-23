Milan Skriniar'ın menajerinden geleceğiyle ilgili açıklama

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Milan Skriniar kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

Fenerbahçe yarım sezonluğuna kiraladığı Skriniar'ın bonservisini almayı düşünürken, oyuncunun menajeri Roberto Sistici'den açıklama geldi.

Slovak basınına konuşan Skriniar'ın menajeri, Fenerbahçe'ye gelerek doğru bir karar aldıklarını ifade etti.

"BİRÇOK TEKLİF ARASINDAN FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİK"

Slovak basınına konuşan Sistici, transfer döneminde birçok kulüpten teklif aldıklarını belirtti.

Sistici, "Ocak ayında birçok teklif arasından Fenerbahçe'yi tercih ettik. Bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

"SEZON TAMAMLANINCA GEREKLİ DEĞERLENDİRMEYİ YAPACAĞIZ"

Skriniar'ın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili de konuşan menajer Sistici, "Sezon henüz bitmedi. Dolayısıyla tam bir değerlendirme yapmak şu an doğru olmaz. Sezon tamamlandıktan sonra gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Ancak hem kulübün hem de teknik direktörün, Milan'ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BEKLENEN SONUÇLARIN ALINMAMASI ÜZÜYOR"

Son olarak takımın sezon genelindeki başarısızlığına da değinen Sistici, "Elbette kulübün ve taraftarların beklediği sonuçların alınamaması bizi de üzüyor" diyerek sözlerini tamamladı.