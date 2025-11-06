Milli davet almıştı: Trabzonspor'da Batagov'un talihsizliği... İlk kez Ukrayna Milli Takımı'na davet alan Arseniy Batagov, Trabzonspor ile yaptığı son antrenmanda sakatlandı. 23 yaşındaki stoper antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle MR'a girecek.

Ukrayna Milli Takımı'na ilk kez davet edilen 23 yaşındaki Batagov'un durumu MR sonrası belli olacak.

Trabzonspor'da savunma hattında Savic'in sakatlığı sonrası Batagov da sakatlanarak Alanyaspor maçı öncesi endişe yarattı. Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da, savunma hattında problem yaşanıyor. Bordo mavili takımda, geçen hafta oynanan Galatasaray maçında Stefan Savic sakatlanarak oyundan çıkmış ve 51. dakikada yerini Rayyan Baniya'ya bırakmıştı. İLK KEZ MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMIŞTI Tecrübeli stoperin çekilen MR'ında sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmişti. Tecrübeli savunma oyuncusunun Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmezken, bordo mavililere bir kötü haber de Arseniy Batagov'dan geldi. ANTRENMANDA SAKATLANDI Gelen haberlere göre Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Batagov'un durumu, çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde kariyerinde bir ilki yaşamış ve Ukrayna A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmişti.

