Milli futbolcular, Fatih Terim'le bir araya geldi Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü'nün düğünü için bir araya gelen milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan ve Caner Erkin düğünün ardından Bodrum'da Fatih Terim'i ziyaret etti.

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Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile geçtiğimiz hafta nişanlanmıştı.

Ünlü çift, sezonun sona ermesiyle birlikte 27 Mayıs günü Bodrum'da dünyaevine girdi. Çiftin düğününe yeşil sahaların yıldızları da katıldı.

Milli futbolcularla bir arada

Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu olan ve Inter'in şampiyonluğunda önemli role sahip olan Hakan Çalhanoğlu, Hull City ile İngiltere'de iyi bir yıl geçiren Ozan Tufan ve Eyüpspor'un lider olarak Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Caner Erkin'le beraber Fatih Terim'i de ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Yunan ekibi Panathinaikos'tan istenilen sonuçların gelmemesinin ardından ayrılan deneyimli teknik adam, Bodrum'daki yazlığında milli futbolcuları ağırladı.

Hakan Çalhanoğlu, paylaştı

A Milli Takım kaptanı Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından o anlara dair bir de paylaşım da bulundu.