Milot Rashica, Süper Lig'de 10 maç sonra gol attı

İHA
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda 28 yaşındaki kanat oyuncusu, müsabakanın 44. dakikasında takımın 2. golünü kaydetti.
10 HAFTA SONRA GOL ATTI
Süper Lig’de son olarak 25. haftada Eyüpspor filelerini havalandıran Rashica, 10 hafta sonra golle tanışmış oldu.
Rashica 62. dakikada Immobile’nin attığı 3. golün de hazırlayıcısı oldu.
73 DAKİKA OYNADI
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından maça 11’de başlatılan Milot Rashica, 73. dakikada yerini Keny Arroyo’ya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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