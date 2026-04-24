Milot Rashica'ya forma sürprizi: Eşine attı, minik taraftar kaptığı gibi götürdü

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin Kosovalı yıldızı Milot Rashica, formasını tribündeki eşine attı.

Araya giren bir çocuk taraftar, Rashica'nın eşinden önce formayı kaptı ve oradan uzaklaştı.

EŞİNE ATTI, MİNİK TARAFTAR KAPTI...

Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Rashica, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Kosovalı oyuncu, paylaşımında "Eşim bunu doğum günü olan başka bir çocuğa vermek istemişti ama bu ufaklık kaptı." ifadelerini kullandı.

O anlar kameraya böyle yansıdı...