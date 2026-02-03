- Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı.
- Soğuk algınlığı sonrası bağışıklığı zayıflayan Lucescu, en az 3 gün hastanede kalacak.
- Lucescu'nun sağlık sorunlarının tespiti için kapsamlı testler yapılacak.
Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yla ilgili bir gelişme yaşandı.
Lucescu'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Bir hafta önce taburcu edilen Mircea Lucescu, yeniden hastaneye kaldırıldı.
YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI
Soğuk algınlığı sonrası bağışıklık sistemi zayıflayan 80 yaşındaki teknik adam, en az 3 gün hastanede kalacak.
Doktorların, Lucescu'nun tüm sağlık sorunlarını tespit etmek için kapsamlı testler yapacağı bildirildi.
A MİLLİ TAKIMIMIZIN RAKİBİ
Romanya, 26 Mart tarihinde A Milli Takımımız ile Tüpraş Stadyumu'nda Dünya Kupası eleme play-off maçına çıkacak.
Kazanan takım, Slovakya - Kosova galibiyle karşılaşacak.