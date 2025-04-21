MKE Ankaragücü'nde bir Mustafa Kaplan dönemi daha

Haber Merkezi

1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'ne teknik direktör dayanmıyor...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mesut Bakkal ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

MESUT BAKKAL DA GİTTİ: BU SEZONKİ 6. TEKNİK DİREKTÖR GELDİ

Görevde sadece 4 maç kalan ve 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik gören Bakkal'ın yerine MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan oturdu.

Böylelikle MKE Ankaragücü, bu sezon 6. farklı teknik adamla çalışacak.

Bilindiği üzere Mustafa Kaplan'dan önce sarı-lacivertlilerde bu sezon Kemal Özdeş iki kez olmak üzere Cihat Arslan, Kenan Koçak, Mustafa Dalcı ve Mesut Bakkal görev yaptı.

MUSTAFA KAPLAN 5. KEZ GÖREVDE

Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımda 5. kez teknik direktörlük görevine getirildi.

MKE Ankaragücü'nü 2012-2013, 2014-2015, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında belli dönemlerde çalıştıran Kaplan'ın, 5 yılı aşkın bir sonra yeniden sarı-lacivertli takımla yolları kesişti.

Mustafa Kaplan son olarak 2023-2024 sezonunda Adanaspor'u çalıştırmıştı.

ANKARA EKİPLERİNİN TEK ADRESİ KAPLAN

Öte yandan 2012'den beri teknik direktör yapan Mustafa Kaplan'ın kariyeri dikkat çekiyor.

Öyle ki Kaplan, Giresunspor ve Adanaspor dışında Ankara takımlarını çalıştırmasıyla biliniyor.

Kaplan; Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Hacettepe'de defalarca kez göreve geldi.