Morais, Bodrum FK’ya veda etti

Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK sahasında Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais yaptığı açıklamada, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

"MAALESEF AMACIMIZA ULAŞAMADIK, SÜPER LİG’DE KALAMADIK"

Morais şöyle konuştu:

"Bugün Beşiktaş’a karşı sezonun son maçını oynadık. Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig’de kalamadık. Bodrumspor gelecek sezon Süper Lig’de olamayacak ama Bodrumspor hem oyuncu kalitesi hem camia olarak gelecek sezon ait olduğu yere Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Oyuncularım her şeyi yaptı. 2 maçta daha iyi sonuçlar alabilseydik, ligde kalma hayallerimizi gerçekleştirebilirdik. Bunun olmadığı için gerçekten üzgünüm.