Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz aylarda alınan karar doğrultusunda İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, kadro dışı bırakılmıştı.

Yaklaşık 2 aydır forma yüzü görmeyen oyuncularla ilgili ise ünlü televizyoncu Müge Anlı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"BİZ SEVİYORUZ KARDEŞİM"

Sıkı bir Fenerbahçeli olarak bilinen Anlı, canlı yayında sarı-lacivertli kulübe tepki gösterdi.

Müge Anlı, İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalmasına dair konuşurken, "Biz seviyoruz kardeşim" ifadelerini kullandı.

"NEDEN KADRODA YOK?"

Anlı, "Neden İrfan Can'ı kadroya almıyorsunuz?" diyerek yönetimin kararına açıkça tepki gösterdi.

Anlı ayrıca, İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra eskiden Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'yi de çok sevdiğini söyledi.