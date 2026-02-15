Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'na ilk turda veda etti

- Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'nda ilk turda elendi.
- Çek rakibi Sara Bejlek'e 6-2, 6-2'lik setlerle yenildi.
- Bu sonuçla turnuvaya veda etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'nda korta çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda Zeynep Sönmez, Çek sporcu Sara Bejlek ile karşılaştı.
ZEYNEP ELENDİ
Rakibi karşısında iki seti de 6-2'lik skorlarla kaybeden milli sporcu, organizasyona veda etti.