Muhammet Ali Bahar: Gençlerin ve kadınların daha çok temsil edilmesini temenni ediyorum

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, 187 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

Genel kurulda, divan kurulu üyeliği yapan 22 yaşındaki Muhammet Ali Bahar, Türk futbolunun en genç divan kurulu üyesi oldu.

"GENÇLERE ALAN AÇILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bahar, açıklamasında, en genç divan kurulu üyesi olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gençlere çok büyük bir sorumluluk düştüğünü dile getiren Muhammet Ali Bahar, şu şekilde konuştu:

Diğer gençler de sadece izleyen, yazan tarafta olmamalı. Aksiyon alan, konuşan tarafta olmalı ve kendilerine bir alan açılmasını da sağlamalılar. Bu yüzden buradan öncelikle bana her şartta destek olan kendi kulüp başkanım ve diğer başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki delege sayılarındaki kadın ve genç delege sayılarının artmasını, yine bu tür kurullarda gençlerin ve kadınların daha çok temsil edilmesini ve aynı zamanda ülkemizin her aşamasındaki konfederasyonlarda, federasyonlarda, derneklerde, kurum kuruluşlarda gençlere daha farklı alanların açılmasını temenni ediyorum.