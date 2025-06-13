Murat Özdemir, Pendikspor başkanlığını bıraktı

1. Lig'de mücadele eden Pendikspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-beyazlıların başkanı Murat Özdemir, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Özdemir, şunları dedi:

Büyük bir gurur ve özveriyle yürüttüğüm Pendikspor başkanlığı görevimden, iş hayatımdaki yoğun tempom ve özel sebeplerim doğrultusunda bugün itibarıyla resmi olarak ayrılmış bulunuyorum.

"YENİ GELECEK YÖNETİME BAŞARILAR VE KOLAYLIKLAR DİLERİM"

Pendikspor camiasına teşekkür eden Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bu süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum yönetici arkadaşlarıma, teknik kadromuza, oyuncularımıza, kulüp emekçilerine, Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin'e ve her koşulda kulübümüzün yanında olan büyük Pendikspor taraftarına ayrı ayrı teşekkür ederim. Pendikspor'un önümüzdeki sezon başarılarla dolu bir yolculuk sürdüreceğine, hedeflediği noktaya ulaşacağına ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğine inancım tamdır. Yeni gelecek yönetime bu yolda başarılar ve kolaylıklar dilerim.