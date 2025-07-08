Murat Şahin: Hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Sezona sıkı bir hazırlık süreciyle girmeyi hedeflediklerini belirten Şahin, 1 Temmuz itibarıyla Erzurum’da kampa giren takımla ilgili bilgiler aktardı.

"HER TAKIM ZORDUR"

Şahin, şu şekilde konuştu:

Fikstür çekimi tabii ki hayırlı olsun. En önemli şeylerden bir tanesi oydu. Bence hani fikstürün iyisi, zoru, kötüsü olur mu dersen tabii ki maç ağırlıklarına göre bazen bakıyoruz. Şu an tabii ki daha transfer dönemi var. Bizim transferimiz yok ama takımların birçoğu transferle yeni takımlar kurmaya çalışıyorlar. Onun için tam ligin hangi takımlarının dominant olabileceğini veya ne kadar iyi transferlerle lige başlayacaklarını henüz bilmiyoruz. Ama genel hatlarıyla baktığınızda, bence iyi bir fikstür olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem başı hem sona doğru aralarda biraz ağırlıkları var fikstürün. Ama önemli olan ne kadar kolay da zor da olsa her maç zordur. Her takım zordur. Burada önemli olan sizin hazır olmanız. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah lige hem başlangıcını hem de bitirişini iyi yapacağız diye düşünüyorum.

"İLK KAMPTA MAÇ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Kamp sürecinde hazırlık maçlarıyla ilgili planlamalarını da aktaran Şahin, şu şekilde konuştu:

İlk kamp itibarıyla bir tane maç düşünüyordum. Ama burada da çok fazla takım olmadığından Erzurum'da çok fazla takım yok. Onun için bir de oyuncularımızın bazılarının geç gelmesi daha o tam da maç yapacak durumda olmadığımızı düşündüğümden iptal ettim. Yani ilk kampta maç düşünmüyoruz. İkinci kampta dört tane hazırlık maçı yapacağız. Bir de lige bir hafta kala Mersin'de bir maç düşünüyoruz.

"TARAFTARIMIZA HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYACIMIZ VAR"

Şahin, geçen sezon yaşanan zorluklara değinerek taraftardan destek istedi. Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: