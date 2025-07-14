Murat Sancak'tan kulüp devri için destek çağrısı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün borçlarının kapatılması halinde Adana Demirspor'u, hiçbir beklenti içinde olmadan, taraftarlara ve şehrin dinamiklerine devredeceğini bildirdi.

Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce bu konuyu çeşitli vesilelerle dile getirdiğini hatırlattı.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

Sancak, şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüzün borçlarının kapatılması halinde Adana Demirspor'u, hiçbir beklenti içinde olmadan, şehrin dinamiklerine ve taraftarlarına devredeceğimi, benimle görüşmeye gelen Telat Şahin ve Umut Düşkün'e beyan etmiştim. Şimdi bunu siz değerli camiamız ve kamuoyuna da beyan ediyorum. Bu sözümün arkasındayım.

Yaşasın Demirspor Platformu öncülüğünde başlatılan kampanyayı yakından takip ettiğini belirten Sancak, bu sürecin sağlıklı ilerlemesi adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

"BU BİR SÖZ DEĞİL, TAAHÜTTÜR"

Bugüne kadar günü gelen acil ödenmesi gereken ödemeleri yapmaya çalıştıklarını aktaran Sancak, şunları kaydetti: