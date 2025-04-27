Mustafa Alper Avcı: Daha önde karşılamamız gerekiyordu

Adana Demirspor, Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"KONYASPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

Avcı, şu şekilde konuştu:

Maça İyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda top rakipteyken doğru pozisyon aldık. Doğru konumlandık. Biraz belki çok fazla kendi bölgemize çekildik. Orada daha önde karşılamamız gerekiyordu. Fakat ilk yarıda en büyük sıkıntımız rakibin kenar ortalarıydı. Rakibin o ortalara rağmen doğru savunması için de paylaşımı doğru. Ön bölgede, savunma arkasına yapılan koşulardan ziyade bizim kenarlarda çok fazla topla buluştuk. Bunu biraz daha merkeze yönlendirmemiz gerekiyordu, eksik kaldık. Ama en nihayetinde devreye 1-0 önde girdik. Korumamız gerekiyordu ama hep söylediğimiz genç oyunculardan kurulu ve gelişim gösteren bir oyuncu grubuna sahibiz. Açıkçası bizim hoşumuza gitmeyen bir görüntü oldu. Konyaspor'u tebrik ediyorum, büyük bir camia.