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    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 17:13
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    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

    Galatasaray'da geçtiğimiz ay başkanlık görevini Burak Elmas'a devreden Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    HAYRİ KOZAK DUYURDU

    Haberi veren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, "Mustafa Cengiz'in durumu hiç iyi değil. Hastaneye kaldırdılar şimdi de. En son çok ağır bir ilaç vermişler. İyi neticeler vermeye başlamış ama çok hırpalıyormuş. Çok yorulmuş. Yani gidişat iyi değil. Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullanıldı.

    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı #1

    Bilindiği üzere Mustafa Cengiz 2020 yılında bir beyin ameliyatı geçirmiş ve bu operasyondan sonra hızlı bir şekilde kilo kaybetmişti.

    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı #2

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