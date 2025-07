Mustafa Eskihellaç: Trabzonspor formasıyla sahaya çıkmak rüya gibiydi

Trabzonspor’un sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, kulüp dergisinin 230’uncu sayısında yayınlanan röportajında, çocukluk hayallerinden bugünkü profesyonel yaşamına kadar birçok konuya samimi açıklamalarda bulundu.

"RÜYA GİBİYDİ"

Annesinin yanlış anladığı bir bilgi yüzünden altyapıdan erken ayrıldığını belirten Eskihellaç, şu ifadeleri kullandı:

"KÖY YOLLARINDA TRABZONSPOR SEVDASIYLA BÜYÜDÜM"

Futbola Düzyurt köyü Kavak mevkiindeki köy yollarında başladığını anlatan Eskihellaç, altyapıya uzanan süreci şu sözlerle anlattı:

Evimizin önünde neresi boşsa orada top oynardık. 3’üncü sınıftayken Fatih Tekke Hocamızın ağabeyi Salih Hocam beni izledi ve beğendi. Trabzonspor altyapısına seçildiğimi öğrendiğim gece heyecandan uyuyamadım. Annemle birlikte her gün köyden Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne ulaşmak için dolmuşla saatlerce yol gitmek zorundaydık ama çok keyifli günlerdi benim adıma.

"BİR TATİL DÖNEMİNDE ALTYAPIDAN ELENDİM"

Eskihellaç, Trabzonspor altyapıdaki hikayesinin kısa sürmesinin nedeninin ise ilginç bir hikayesi olduğunu söyledi. Eskihellaç, şu şekilde konuştu:

"BİR GÜN BURADA OYNAYABİLECEK MİYİM DİYE HAYAL KURARDIM"

Tribünlerden sahaya uzanan duygusal yolculuğunu anlatan Eskihellaç, şu ifadeleri kullandı:

Papara Park’ın tribünlerinde otururken ‘Bir gün burada oynayabilir miyim?’ diye iç geçirdiğim çok olurdu. Yıllar sonra o sahaya Malatyaspor formasıyla ilk kez Akyazı’da rakip olarak maça çıktım. O an karmaşık duygular yaşadım. Ben, ailem, arkadaşlarım herkes koyu Trabzonsporlu ama rakibimiz Trabzonspor! Ne düşüneceğinizi bile bilmiyorsunuz ama bildiğiniz tek şey; iş ahlakınızla, karakterinizle oynamak. Hiç kolay maçlar değildi yani.

"TRABZONSPOR TEKLİFİ GELİNCE DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLDUM"

Eskihellaç, yarım kalan hikayenin tamamlandığı anı şu sözlerle anlattı:

"GENÇKEN TRİBÜN KORKUTUCU GELİRDİ"

Trabzonspor altyapısından ayrıldığı 2019 yılından transfer olduğu 2025 yılları arasında yaşadığı gelişim ve değişime de değinen Eskihellaç, şu şekilde konuştu:

"TESİSLERDEKİ HAYATA UYUM SAĞLAYIN"

Altyapı oyuncularına mesajlar veren Eskihellaç, şunları dedi:

Çok başarılı bir grup geliyor, zaten hem Avrupa’da inanılmaz başarılar elde ederek, hem de Türkiye’de şampiyonluklara ambargo koyarak bunu gösterdiler. Onların başarılı olmasını çok çok istiyorum. Eğer hayatlarını buraya göre kurarlarsa, iyi yerlere gelecek yetenekte bu gençler. Ama dışarıdaki hayatlarını burada sürdürmeye çalışırlarsa kaybolurlar. Dışarıda tabii ki bir hayatları var ama eğer işlerini futbol olarak belirlemişlerse, tesisler, antrenmanlar, toplantılar, yemek, yani buradaki hayat öncelikleri olmalı. Hayatlarını buradaki şartlara göre düzenlerlerse, bu pırıl pırıl gençlerin isimlerini çok daha duyarız. Tabii ki zorluklarla karşılaşacaklar ama odaklarını kaybetmemeleri gerekiyor. Her gün pozitif bir şekilde düşünüp, işine odaklanarak, her gün o sahada en iyisini yapmaya çalışmalılar.

"KISA SÜREDE MEVKİ DEĞİŞTİRMEK ZOR AMA BEN HAZIRIM"

Kariyeri boyunca neredeyse her pozisyonda oynadığını anlatan Eskihellaç, şu ifadeleri kullandı:

Stoper ve kaleci hariç her mevkide oynadım, santrfor dahil. Tabii ki kısa sürede mevki değiştirmek kolay değil. Çünkü her mevkiinin farklı ihtiyaçları, farklı gereklilikleri var, bazılarında hızlı, daha atik, bazılarında daha sakin, daha dengeli olmalısın ve mevkileri çabuk değiştirirsen dengeni kaybedebilirsin. Ama uzun süreçte farklı mevkilerde oynayınca bunu bir şekilde tolere edebiliyorsun. Aslında en faydalı olduğumu düşündüğüm mevkii sol kanat, yani hücumda oynamak. Küçüklüğümden beri bu böyle. Öte yandan defansif oynamak tabii ki daha zor ama orada yaptığın katkının değeri çok büyük. Sonuçta hedefim takıma faydalı olmak ve ben bunun için hangi mevkii de oynarsam oynayayım, bu savaşın içindeyim.

"KRİTİK ANLARDA TOPUN BAŞINA GEÇERİM"

Eskihellaç, finalde penaltı kullanma gibi stresli anlarda sorumluluktan kaçmadığını vurgulayan oyuncu, "Topun arkasına geçmekten asla çekinmem. Başkasına bırakmam, çünkü bunun için buradayım" şeklinde konuştu.

Hatalara takılmayan bir oyuncu olduğunu da belirten Eskihellaç, şunları dedi:

"BU MEYDAN OKUMAYI SEVİYORUM"

Futbolculuk hayatının zorluklarına da değinen Eskihellaç, şu şekilde konuştu:

Her gün aynı mücadeleyi, aynı savaşı vermen gereken bir meslek bu. Büyük zorlukları aşarak oraya gelmişsindir ama orada durmak daha da zor. En iyi olduğun maçtan bir sonrakinde de iyi olmak zorundasın, aksi halde dün unutuluyor! Bizim işte olduğun yerde kalmak yok, ya yukarı çıkıyor, ya da aşağı düşüyorsun. Başarıların çabuk tüketildiği bir meslek bu. Ama ben bu savaşı, bu meydan okumayı seviyorum. Çok çalışmaktan asla vazgeçmiyorum.

"ASLA ‘BEN OLDUM’ DEMEMELİ"

Yeteneğin futbolda tek başına yeterli olmadığının altını da çizen Eskihellaç, şu cümleleri kullandı:

Her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durmalı zaten her koşulda. Öte yandan futbolcu, ‘tamamım ben, iyi oldum’ derse, yeterli görürse, aşağı gidişin başlangıcı budur ve çok tehlikelidir. Her gün o heyecanı hissetmelisin. Onu kaybedersen artık kendini zorlayamazsın, motive olamazsın. Benden çok yetenekli arkadaşlarım var ama bu meslekte ilerleyemediler. Yetenek tek başına yeterli olmuyor; bunun yanına, hayatını düzene koymayı, odağını futbola vermeyi, pes etmemeyi, çok çalışmayı, konsantre olmayı da koymalı.