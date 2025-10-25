Napoli'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne, attığı golün ardından sakatlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu’ndaki mücadelede 33. dakikada Kevin De Bruyne’nin penaltı golüyle öne geçti.

Belçikalı yıldızın, gol sevinci kısa sürdü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE OYUNDAN ÇIKTI

Golden birkaç dakika sonra adalesinden sakatlanarak gözyaşları içinde oyunu terk etti. Yerine Mathias Olivera dahil oldu.

DURUMU BELİRSİZ

İtalyan basını, yıldız futbolcunun detaylı testlerden geçeceğini ve sağlık durumunun önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağını duyurdu.

De Bruyne'nin sakatlığı, Rasmus Hojlund, Stanislav Lobotka ve kaleci Alex Meret'in de dahil olduğu Napoli'nin giderek uzayan sakatlar listesine eklendi.

Teknik adam Conte, sakatlar listesinin uzaması hakkında “Belki de biri bize lanet okudu, ama biz yine de devam ediyoruz” dedi.