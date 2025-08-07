Nazım Sangare, Gaziantep FK'da

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Göztepe forması giyen Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.
SÖZLEŞME İMZALANDI
Yeni transfer Nazım Sangare, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
SÜPER LİG EKİPLERİNDE FORMA GİYDİ
Kariyerinde Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrük, Göztepe gibi takımlarla 368 resmi maça çıkan Sangare 35 gol ve 48 asistlik katkı sağladı.