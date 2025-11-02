Ndidi: Geri dönüş için ihtiyaçları olan ivmeyi biz verdik

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, mutlu başladığı derbiyi mutsuz bitirdi.

2-0 öne geçtiği maçta Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesinin ardından üstünlüğünü sürdüremedi ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

"İVMEYİ ONLARA BİZ VERDİK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Wilfred Ndidi, "Maç bizim için iyi gidiyordu. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini biliyorduk. 2-0 öne geçtik. Kırmızı karttan sonra golü yiyince geri dönüşleri için ihtiyaçları olan ivmeyi biz verdik. Maç içinde mücadele ruhumuz vardı. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeliyiz. Kalitemiz var. Hep beraber bir bütün olmalıyız. Bu sezon iyi şeyler başarabileceğiz bir durum yaratabiliriz" ifadelerini kullandı.