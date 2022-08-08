Necati Ateş’ten transfer itirafları: Gedson, Elneny ve Olsen’i alıyorduk

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları arasında olan eski oyuncu Necati Ateş, takımda kalsalardı yapılacak transferleri söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu maçın ardından yorumculuk yapan Necati Ateş ise açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Fatih Terim döneminde Selçuk İnan ile birlikte tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapan Necati Ateş, bu döneme dair bir itiraflarda bulundu.

"Gedson'u, Elneny'yi ve Skov Olsen'i alıyorduk"

Necati Ateş, "Bizim stratejimiz, genç oyuncu grubunu çoğaltıp, transferin sonunda da bu oyuncuları tecrübeli isimlerle birleştirmekti. Biz finali yapamadık. Maalesef yönetim bize bu oyuncuları almadı. Eğer Galatasaray'da kalmış olsaydık devre arasında Gedson'u, Elneny'i ve Danimarka Milli Takımı'ndan Skov Olsen'i alıyorduk.





"Centilmenlik adına Ghezzal ve Rosier transferinden vazgeçtik"

Gedson dışında Ghezzal ve Rosier de vardı geçen sene listemizde. Biz aradaki kulüpler olarak sıkıntıları daha yukarı çekmemek adına, centilmenlik adına çoğu şeye girmedik. Orada çok ciddi Galatasaray'ın centilmenliğini gösterdik.





"Nelsson’u kadroda tutabileceklerini düşünmüyorum"

Galatasaray stoper almalı. Çünkü Nelsson'u da tutabileceklerini düşünmüyorum. Çok fazla ilgi olduğunu düşünüyorum. O yüzden 1 veya hatta 2 stoper transferinden yanayım." dedi.

"Berkan, Taylan ve Cicaldau ile Marsilya'ya 4 attık"

Geçen sezonki takımdan bahseden Ateş, "Biz Berkan, Taylan ve Cicaldau orta sahasıyla evimizde Marsilya'ya 4 attık. Avrupa maçlarında deplasmanda hiç yenilmedik." açıklamalarında bulundu.