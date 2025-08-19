Nelson Semedo: Benfica'yı reddettim

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de yeni transfer Nelson Semedo, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Semedo, Fenerbahçe'ye geliş süreciyle ilgili bir de itirafta bulundu.

"BENFICA, FENERBAHÇE'DEN ÖNCE BENİ İSTEDİ"

Tecrübeli sağ bek, sarı-lacivertlilere gelmeden önce Benfica'nın kendisini transfer etmek istediğini belirtti.

Semedo daha sonra Benfica'yı reddederek Fenerbahçe'yi tercih ettiğini aktardı.

"FENERBAHÇE KARARIMDAN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLUYUM"

Semedo konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Benfica beni istedi Fenerbahçe'den önce, ben her zaman dürüst oldum herkese. Her zaman düşündüğümü söylerim. Tabii ki Portekiz'e dönmemi istedi Benfica. 31 yaşımdayım ama fizik olarak çok iyi durumdayım. Önümde yıllar var. Fenerbahçe'ye gelme imkanım vardı. Çok özel bir kulüp. Fenerbahçe'ye gelmek istedim. Mourinho'nun burada olması çok önemli bir sebepti. Kararımdan ötürü çok mutluyum."