Nelson Semedo: Burası Türkiye’nin en büyük kulübü

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nelson Semedo, Fenerbahçe Televizyonu’nun konuğu oldu.

Portekizli savunmacı, transfer sürecini ve Fenerbahçe’yi seçmesinin detaylarını anlattı.

"UZUN SÜREDİR BURADAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİM"

Fenerbahçe’de çok iyi karşılandığının altını çizerek sözlerine başlayan Nelson Semedo, duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle aktardı:

Buradaki ilk günlerim oldukça iyi geçti. Takım arkadaşlarım da burada beni çok iyi karşıladılar. Böyle olduğunda tabii ki adaptasyonunuz daha kolay oluyor. Zaten buraya gelmeden önce de tanıdığım bazı kişilerle konuşmuştum. Onlardan biri de kondisyonerimiz Antonio. Kendisini daha önceden tanıyordum. Aynı şekilde Talisca’yı da tanıyordum. Gelmeden önce onlarla konuşmuştum ama sadece onlar değil, tüm takım arkadaşlarım beni çok iyi şekilde karşıladılar. Geçen gün ilk takım idmanıma çıktım ve kendimi çok iyi hissettim. Sanki yeni gelmiş gibi değil de uzun süredir buradaymışım gibi hissettim.

"BURAYA GELMEDEN ÖNCE DE FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE TANIYORDUM"

Fenerbahçe’ye transfer sürecine de değinen başarılı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Talisca’yla konuştuğumda zaten buraya geleceğim kesinleşmişti. Kesinleşmeden önce kendisiyle konuşmamıştım. Ama zaten buraya gelmeden önce de Fenerbahçe’yi çok iyi bir şekilde tanıyordum. Burası Türkiye’nin en büyük kulübü. Aynı zamanda Mourinho gibi Portekiz’den dünya futbolunda çok önemli referans olan bir teknik direktörün burada olması da çok güzel ve önemliydi benim için. Başka imkânlar da vardı ama menajerime Fenerbahçe’ye gelmek istediğimi, şampiyonluk için savaşmak istediğimi, şampiyonluklar kovalayan bir takımda oynamak istediğimi söyledim. Bunun için de şu anda doğru yerde olduğumu düşünüyorum. İngiltere’den de teklif vardı, başka teklifler vardı fakat ben kabul etmedim. Premier Lig’den böyle bir teklif geldiği zaman çoğu oyuncu için reddetmesi zordur ama ben buraya gelmek istediğime karar verdim. Opsiyonlarım arasında benim için en iyisi Fenerbahçe’ydi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçıyla ilgili Semedo, şu açıklamada bulundu:

Şampiyonlar Ligi eleme maçı olması sebebiyle bizler için çok önemli bir maç. Hepimiz zaten o turnuvada yer almak istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da o turnuvada yer almanın bizler için önemini konuştuk. Tabii ki her oyuncu için motivasyon. Bu sene o turnuvada yer alabilmek, bu hedefe ulaşabilmek için hepimizin %100’ünü değil, %200’ünü vermesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşabilecek bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Yapmamız gereken şey inanmak ve çalışmalarımızı sürdürmek.

"TARAFTARLARIMIZI ÇOK İYİ TANIYORUM"

Taraftarların desteğinin önemiyle ilgili de konuşan Portekizli oyuncu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Taraftarlarımızı çok iyi tanıyorum. Tabii ki o statta taraftarlarımızın önünde daha önce forma giymedim ama onların ne kadar tutkulu, inançlı ve takım için nasıl itici güç olduklarını biliyorum. Umarım bu şekilde devam ederler çünkü bizim bu sezon onlara hiçbir sezon olmadığı kadar ihtiyacımız var. Hep birlikte güzel hedefler başarabiliriz diye düşünüyorum. Ligi, Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz ama bunları başarabilmek için birlik olmamız gerek. Tabii ki biz oyuncuların da ellerinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor ki hem onlar bizimle gurur duysunlar hem de biz onlara mutluluk yaşatabilelim.

"SAHA DIŞINDA SAKİN BİRİYİM"

Semedo saha içerisinde motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalıştığını ise şu sözlerle aktardı:

Saha içerisinde konsantrasyonumu her zaman en üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Maç boyunca kafamda o an başka hiçbir şey olmuyor. Sadece işime, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve takımımızın istediği sonucu yani galibiyeti almaya odaklanıyorum. Saha dışında sakin biriyim. Değmeyen şeylere canını sıkan birisi değilim. Pozitif biri olmaya çalışıyorum ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Saha içerisinde farklı bir Nelson oluyor.

"HER ZAMAN YANIMIZDA OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Son olarak taraftarlara mesajını ileten Nelson Semedo, sözlerini şöyle tamamladı: