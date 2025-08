Nelson Semedo: Burası Türkiye’nin en büyük kulübü

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nelson Semedo, Fenerbahçe Televizyonu’nun konuğu oldu.

Portekizli savunmacı, transfer sürecini ve Fenerbahçe’yi seçmesinin detaylarını anlattı.

"UZUN SÜREDİR BURADAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİM"

Fenerbahçe’de çok iyi karşılandığının altını çizerek sözlerine başlayan Nelson Semedo, duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle aktardı:

"BURAYA GELMEDEN ÖNCE DE FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE TANIYORDUM"

Fenerbahçe’ye transfer sürecine de değinen başarılı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçıyla ilgili Semedo, şu açıklamada bulundu:

Şampiyonlar Ligi eleme maçı olması sebebiyle bizler için çok önemli bir maç. Hepimiz zaten o turnuvada yer almak istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da o turnuvada yer almanın bizler için önemini konuştuk. Tabii ki her oyuncu için motivasyon. Bu sene o turnuvada yer alabilmek, bu hedefe ulaşabilmek için hepimizin %100’ünü değil, %200’ünü vermesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşabilecek bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Yapmamız gereken şey inanmak ve çalışmalarımızı sürdürmek.

"TARAFTARLARIMIZI ÇOK İYİ TANIYORUM"

Taraftarların desteğinin önemiyle ilgili de konuşan Portekizli oyuncu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"SAHA DIŞINDA SAKİN BİRİYİM"

Semedo saha içerisinde motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalıştığını ise şu sözlerle aktardı:

Saha içerisinde konsantrasyonumu her zaman en üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Maç boyunca kafamda o an başka hiçbir şey olmuyor. Sadece işime, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve takımımızın istediği sonucu yani galibiyeti almaya odaklanıyorum. Saha dışında sakin biriyim. Değmeyen şeylere canını sıkan birisi değilim. Pozitif biri olmaya çalışıyorum ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Saha içerisinde farklı bir Nelson oluyor.

"HER ZAMAN YANIMIZDA OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Son olarak taraftarlara mesajını ileten Nelson Semedo, sözlerini şöyle tamamladı:

Her zaman bizim yanımızda olun, bizim için itici güç olun. Bizler futbolcular olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız, her zaman maksimum performansımızı sergileyeceğiz ama onların varlığı bizim için çok önemli. Bu kulüp kupalar kazanmayı hak ediyor, bu kulüp Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmayı hak ediyor ki biz de bunun için zaten çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saha içerisinde bizler oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ilk hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi’nde yer almayı başarabilmek için. Ondan sonra da yıl boyunca ana hedefimiz için çalışacağız, bu da tabii ki lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası’nı kazanmak olacak. Bu yolda onlara ihtiyacımız var çünkü bu uzun yolculukta onlar bu başarıda çok önemli bir pay sahibi olacaklar ve eminim ki bizler de saha içerisinde onların göstermiş oldukları sevgi ve güvene en iyi şekilde karşılık vereceğiz. Başarılı olabilmek için onlarla birlikte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla her zaman yanımızda olmalarını rica ediyorum.