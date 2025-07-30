Nelson Semedo resmen Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir” ifadelerine yer verildi.

KADIKÖY'E GELEN 8. PORTEKİZLİ

Semedo, Fenerbahçe tarihine adını yazdıran 8. Portekizli futbolcu olmaya hazırlanıyor. Daha önce Raul Meireles ve Bruno Alves, 2013/14 sezonunda şampiyonluk yaşayan kadroda yer aldı. 2016’da Manchester United’dan transfer edilen Nani, sarı-lacivertli formayla bir sezon geçirdi. Ayrıca Dimas, Luis Neto, Bruma ve geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Miguel Crespo da Fenerbahçe’de forma giyen diğer Portekizlilerdi.

WOLVERHAMPTON'A VEDA ETTİ

5 sezon boyunca Wolverhampton formasını terleten Semedo’nun bugün itibarıyla İngiliz kulübüyle yolları ayrıldı.

SEMEDO'NUN KARİYERİ

Benfica’da parlayan ve 2016/17 sezonunda “Portekiz’de Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu” seçilen Semedo, 2017’de 35 milyon euro karşılığında Barcelona’ya transfer oldu. Katalan devinde geçirdiği 3 sezonda iki La Liga şampiyonluğu yaşadı.

2020’de 32 milyon euro bonservisle Wolverhampton’a geçen Semedo, Premier Lig’deki istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Son sezonunda 37 maça çıkan deneyimli sağ bek, 5 asistle takımına katkı sağladı. 2024 yılında kulüp kaptanlığına kadar yükseldi.

Semedo, Portekiz Milli Takımı ile de iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.