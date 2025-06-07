Nemanja Matic 4 maç ceza aldı

Haber Merkezi

Eşcinselliğe verdiği destekle bilenen Fransa'da, toplumun her kesimine eşcinsellik dayatılmaya devam ediyor.

Son olarak LGBT'nin öne çıkarıldığı alanlardan olan futbol da bundan nasibini aldı.

Ligue 1 forması giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic, kol bandındaki LGBT armasının üstünü kapattığı için 4 maç ceza aldı.

4 MAÇ CEZA VERİLDİ

Sırp orta saha, 17 Mayıs'ta oynanan Angers maçında LGBT armasının üstünü gizlemişti.

Sezon içerisinde Nantes forması giyen Mostafa Mohamed de LGBT temalı formayla sahaya çıkmak istemediği için benzer bir cezayla karşılaşmıştı.

MOHAMED DE BENZER BİR CEZA ALMIŞTI

Mohamed sezonun son maçında Montpellier'e karşı bu nedenle forma giymemişti.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mısırlı yıldız golcü, "Karşılıklı saygıya inanıyorum ama aynı zamanda kendimize ve inançlarımıza olan saygıya da. Benim için bu girişimde yer almamı zorlaştıran geçmişime ve inançlarıma bağlı köklü değerler var." ifadelerini kullanmıştı.