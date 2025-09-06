Neymar'dan Hikmet Karaman paylaşımı

Süper Lig'de 2015 yılında oynanan Gençlerbirliği-Rizespor maçında yaşanan unutulmaz anlar yıllar sonra yeniden gündeme oturdu.

Rizespor'un penaltı kazandığı dakikalarda yaşanan teknik direktör-oyuncu krizi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Topun başına geçen Leonard Kweuke'nin penaltıyı atmasına teknik direktör Hikmet Karaman karşı çıkmış, ancak Kamerunlu oyuncu ısrarla topu alıp golünü atmıştı.

Skoru eşitleyen Kweuke, kısa süre sonra galibiyet golünü de kaydederek büyük bir sevinç yaşamış ve gözyaşları içinde tribünlere koşmuştu.

VİRAL OLDU

Bu anlar, sosyal medyada "Futbol ne kadar müthiş" başlığıyla paylaşıldı.

"Türk futboluna damga vuran an" notuyla yayınlanan video sadece 3 gün içinde 12.3 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni topladı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

NEYMAR PAYLAŞTI

Sürpriz ise dünya yıldızı Neymar'dan geldi.

Santos'ta oynayan Brezilyalı futbolcu, bu videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak Türk futbolunun unutulmaz anına destek verdi.

Dikkat çeken detaylardan biri ise Neymar'ın bu videoyu, başka bir hesap üzerinden paylaşmasına rağmen profilinde görünen tek içerik olarak sabitlemesi oldu.