N'Golo Kante: Bence bu maça hazırdık

N'Golo Kante: Bence bu maça hazırdık
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Antalyaspor maçının ardından "Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, Nottingham maçından sonra" dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"MAALESEF YETERLİ DEĞİLDİ"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Fransız orta sahanın sözleri şu şekilde:

Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, Nottingham maçından sonra. Maça iyi başlamak istedik ama 2 gol yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik ama maalesef yeterli değildi.

