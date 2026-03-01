N'Golo Kante: Bence bu maça hazırdık

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Antalyaspor maçının ardından "Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, Nottingham maçından sonra" dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"MAALESEF YETERLİ DEĞİLDİ"
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Fransız orta sahanın sözleri şu şekilde:
Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, Nottingham maçından sonra. Maça iyi başlamak istedik ama 2 gol yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik ama maalesef yeterli değildi.
