N'Golo Kante, Fenerbahçe taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 19:41
  • N'Golo Kante, Gençlerbirliği maçı öncesinde Fenerbahçe taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi.
  • Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kante, maça ilk 11'de başladı.
  • Kante, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'dan transfer edilerek Fenerbahçe kadrosuna katıldı.

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlarda N'Golo Kante heyecanı yaşandı.

SAHAYA İNDİ

Ara transfer döneminde Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ittihad'dan transfer edilen Fransız yıldız N'Golo Kante, ilk maçına kırmızı-siyahlılara karşı çıktı.

Kante, 5 Şubat Perşembe gününden itibaren çalışmalara başlarken, teknik heyet tarafından ilk lig maçında kadroya yazıldı.

Deneyimli futbolcu, Gençlerbirliği maçına 11'de başladı.

MAÇ ÖNCESİ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

N'Golo Kante, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.

Taraftarların sevgi gösterinde bulunduğu orta saha oyuncusu tribünleri selamladı.

