Nicolo Zaniolo Galatasaray'a dönüyor

Haber Merkezi

Fiorentina, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili kararını verdi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fiorentina, Zaniolo ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

FIORENTINA, BONSERVİSİNİ ALMAYACAK: DÖNÜYOR

Zaniolo'nun kiralık transferinin Fiorentina'ya 3.2 milyon euroya mal olduğu ve İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı yazıldı.

Fiorentina'da 13 maçta süre bulan Zaniolo, takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Sezonun ilk yarısını bir başka İtalyan ekibi Atalanta'da kiralık olarak geçiren Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.