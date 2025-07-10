Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da kalmak istiyor

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, geride kalan sezonun ilk yarısını Atalanta'da, ikinci yarısını da Fiorentina’da geçirmişti.

Fiorentina satın alma opsiyonunu kullanmayınca Zaniolo, sarı-kırmızılı ekibe geri döndü.

KALMAK İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre; yeni sezon hazırlıklarını takımla sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da kalma isteğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.

Zaniolo, antrenmanlarda hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

KARAR OKAN BURUK'UN

Kadroda düşünülmeyen isimler arasında olan yıldız futbolcu hakkındaki son kararı Okan Buruk verecek.

ÖNCELİK TAKIMDAN GÖNDERİLMESİ

Yeni sezon planlamasında olmadığı öğrenilen ve sözleşmesi 2027'de bitecek olan Zaniolo için öncelik, bonservisiyle takımdan gönderilmesi.

Ancak transfer komitesi, opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirecek.

ŞUBAT 2023'TE TRANSFER OLDU

Şubat 2023'te Roma'dan 15 milyon euroya transfer edilen Zaniolo; Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina’da kiralık forma giydi.

Galatasaray, bu süreçte yıldız oyuncudan toplam 11.5 milyon euro geçici transfer bedeli elde etti.