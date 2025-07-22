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Nicolo Zaniolo, son idmana katılmadı!

Avusturya 2. Ligi takımlarından Admira Wacker ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın son idmanında yer almadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
22.07.2025 13:18
Nicolo Zaniolo, son idmana katılmadı!

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

İlk yarım saatlik bölümü basına açık tutulan idman, dinamik ısınmayla başladı.

Ardından üç gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

İDMANA KATILMADI

Antrenmana, Avusturya 2. Ligi takımlarından Admira Wacker ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo katılmadı.

RAKİP CAGLIARI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile yapacağı maçla devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım, TSİ 20.30'da yapılacak maçın ardından Türkiye'ye dönecek.

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