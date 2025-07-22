Yener İnce'den Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlıktan çıkan Mauro Icardi'nin iyileşme sürecinin yolunda gittiğini söyledi.

İnce, Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekipteki sakat futbolcularla ilgili bilgi verdi.

"ŞU AN İYİ BİR YERDE"

Ön çapraz bağ sakatlığından çıkan Mauro Icardi'de her şeyin yolunda olduğuna değinen İnce, şu şekilde konuştu:

Icardi, joker olarak topla çalışmalara başladı. Şu an iyi bir yerde. Tedbirli gideceğiz, akıllı olacağız. Şu an sakatlığının 231. günündeyiz. Tek isteğimiz Icardi'nin sağlıklı dönmesi. Icardi yapı olarak bugün oynamak ister ama dikkat etmemiz gerek. Kilosu da günden güne düşüyor.

"TEDBİR AMAÇLI MR ÇEKECEĞİZ"

Avusturya 2. Ligi takımlarından Admira Wacker ile yapılan müsabakada sakatlanan Nicolo Zaniolo ile Batuhan Şen'in durumlarını değerlendiren İnce, şu ifadeleri kullandı: