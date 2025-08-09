Nicolo Zaniolo'ya 4 talip var

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan yeni bir talip çıktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Zaniolo, Galatasaray'da elinden geleni yapıyor.

Ancak kadrodaki rekabet ve yabancı sınırının da etkisi Zaniolo'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceğini etkiliyor.

UDINESE TALİP OLDU

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için transfer tekliflerini değerlendiriyor.

Zaniolo ile daha önce Flamengo, Benfica ve PSV Eindhoven'ın ilgilendiği İtalyan futbolcuya son talibin ise Serie A ekiplerinden Udinese olduğu yazıldı.

İTALYA'DA KİRALIK GEÇİRMİŞTİ

Zaniolo, geçen sezonu da Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.