Nihan Buruk: Okan Buruk kral olacak

Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu olan ve bu sezon da şampiyonluk yarışında yoluna güçlü şekilde devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a, destek geldi.

Hayat arkadaşı Nihan Buruk, sosyal medya üzerinden Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı için dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

"KRALIMIN ARKASINDAYIM!"

Nihan Buruk, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Okan Buruk işinin beyni olarak kral olacak! Dinozora geri dönmeye gerek yok. Eski kaybedeni geri getirmeye de gerek yok. Ben kralımın arkasındayım! Hazırım! Eğer birinin cesareti varsa, kraliçe buluşmak için burada.

GÜNDEM OLDU

Nihan Buruk'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

FATİH TERİM MAÇA GELMİŞTİ

Yapılan paylaşımın ardından ise bazı taraftarlar, Nihan Buruk'un bu göndermeyi Fatih Terim'e yaptığı iddiasında bulundu.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, uzun süre sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde görüntülenmiş ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan son 16 turu ilk maçını protokol yerine tribünlerden takip etmişti.

Terim'e, stadyumda sevgi gösterisinde bulunulmuştu.

GÖNDERME YAPMADIĞI İDDİASI

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Nihan Buruk'un böyle bir gönderme yapmadığını ve Fatih Terim hakkında yapılan yazışmaları paylaştı.

Bu yazışmalarda ise Buruk'un, "Fatih Hoca severim. Ona çok takıldılar. O da beni" ifadelerinin yer aldığı görüldü.