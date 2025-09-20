Nihat Kahveci: Beşiktaş deplasmana gitmesin

Süper Lig’de geçen hafta evinde Başakşehir’i son dakika golüyle 2-1 yenen Beşiktaş, İzmir’den puan çıkaramadı.

Göztepe’ye 3-0 mağlup olan siyah-beyazlılar çıkışa geçemedi.

Bu maçı eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor kanalında değerlendirdi.

"NECİP UYSAL'I SUÇLAYAMAM"

Kahveci, sözlerine şöyle başladı:

Necip Uysal, 1 senedir yoktu yürüyemiyor ama ben onu suçlayamam. Onun yüzünden yenilmedi. Sosyal medyaya bakıyorum Necip'i biçmişler. Felix'in, Paulista'nın, Gökhan'ın suçu yok mu? Bilal'i saymıyorum çırpındı ama onun dışında kim iyi oynadı? Beşiktaş kadrosu isim olarak kötü mü ya! Rıdvan Yılmaz hazırsa Jurasek'in yerine oynaması lazım. Rafa Silva top oynamayı unutmuş. Bir takım 4 pas yapamaz mı?

OLAITAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Göztepe'nin futbolcusu Olaitan hakkında konuşan Nihat Kahveci, şunları dedi:

Göztepe'nin 10 numarası Junior Olaitan, ne top oynadı. Adam gerçekten olay. Topu alıyor, dönüyor, pozisyona giriyor, ısırıyor, her yerde baskı yapıyor. 10 numara kavramını değiştirdi. Yanındaki orta sahalar yine öyle. İlk yarı 4-0 olurdu. Göztepe'deki bekler Cherni ve Arda Kurtulan'a hayran kaldım. Romulo gibi oyuncuyu satıp yerini doldurdular. Proje takımılar.

"SERGEN YALÇIN DAHA AĞIR KONUŞURDU"

Sergen Yalçın ile ilgili olarak Kahveci, şöyle konuştu:

Sergen Yalçın, şu an benim yorumcu koltuğumda olsa daha ağır konuşurdu bu Beşiktaş’a.

"BEŞİKTAŞ İZLEDİ"

Kahveci, sözlerine şöyle devam etti:

Bugün hak ederek kazanan, çok güzel bir atmosferde oynanan maçla, maçın başından sonuna kadar ciddi oynayan, teknik olarak, taktik olarak, disiplin olarak, fizik olarak, tempo olarak, istek ve arzu olarak her anlamda Beşiktaş'ın 5 adım önündeydi Göztepe. Sonradan giren oyuncuların bile iyi oynadığı Göztepe futbol takımını, Stoilov'u, taraftarlarını tebrik ediyorum. Bir galibiyet, bu kadar net bir şekilde kazanılır. Dakika 1'den 95'e kadar maçı bırakmadılar. 94. dakikada Stoilov 'basın' diyor, basıyorlar. Maçı yönetti. Beşiktaş takımı da çok güzel izledi!

"BEŞİKTAŞ DEPLASMANA GİTMESİN"

Beşiktaş'ı eleştiren Nihat Kahveci, şu sözleri sarf etti:

4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın! Beşiktaş deplasmana gitmesin, yasaklansın böyle oynuyorsa. Alanya deplasmanı ilk yarı felaket, ikinci yarı toparladı dedik bir geçişten gol yedi 2-0 oldu. İçeride Başakşehir maçı, tempoyu övdük, girilen pozisyonu övdük. Beşiktaş'ı 2 maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN UMUDUM YOK"

Kahveci ayrıca şu ifadeleri kullandı: