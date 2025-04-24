UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul'da açıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, açılışta basın mensuplarına konuştu.

"UZUN ZAMANDIR HAYAL ETTİĞİMİZ KONULARDAN BİRİSİYDİ"

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli bir gün. Türk futbolunun son zamanlarda elde ettiği başarılarını UEFA da gördü. Bununla beraber 2032'yi İtalya ile beraber yapacağız. Bu uzun zamandır hayal ettiğimiz konulardan biriydi. Federasyonumuz bunu başararak 2032'yi Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, İtalya ile birlikte yapacağız. Bu önemli bir olay. Konferans ve Avrupa Ligi'nin finali İstanbul'a verildi. Bu da Türk futbolu açısından önemli bir olay. İstanbul'da UEFA'nın büro açması, 3. bir şehirde, İstanbulumuzda açılması büyük bir olay ve gurur kaynağı. Türkiyemiz ve TFF için önemli bir gün. Türk futbolu açısından dönüm noktasıdır. Bunu hep birlikte iyi değerlendirmemiz lazım. Türk futbolunun nerelere geldiğinin ve nerelere gideceğinin önemli bir göstergesi olduğuna inanıyorum.