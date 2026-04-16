Noa Lang antrenmanda neye uğradığını şaşırdı: Taraftar sakatlıyordu...

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları taraftara açık olarak sürdürüldü.

Antrenmanlar sırasında Noa Lang'ın başına talihsiz bir olay geldi.

Antrenmanı takip eden taraftarlardan biri sahaya girdi ve Noa Lang'a doğru koştu.

Tam futbolcuya yaklaştığı sırada ayağı kayan taraftar, Lang'ın bacağına çarptı.

BU KEZ TARAFTAR SAKATLIYORDU

Bacağını tutan ve taraftara tepki gösteren Lang, daha sonra antrenmanına kaldığı yerden devam etti.

Güvenlik görevlileri arkasından koşarak yakaladıkları taraftarı sahada çıkardı.

İşte o an