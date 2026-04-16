Noa Lang antrenmanda neye uğradığını şaşırdı: Taraftar sakatlıyordu...

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak lider Galatasaray antrenmanını sarı-kırmızılı taraftarlara açtı. O anlarda bir taraftar istemeden de olsa az kalsın Noa Lang'ı sakatlıyordu.
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları taraftara açık olarak sürdürüldü.
Antrenmanlar sırasında Noa Lang'ın başına talihsiz bir olay geldi.
Antrenmanı takip eden taraftarlardan biri sahaya girdi ve Noa Lang'a doğru koştu.
Tam futbolcuya yaklaştığı sırada ayağı kayan taraftar, Lang'ın bacağına çarptı.
BU KEZ TARAFTAR SAKATLIYORDU
Bacağını tutan ve taraftara tepki gösteren Lang, daha sonra antrenmanına kaldığı yerden devam etti.
Güvenlik görevlileri arkasından koşarak yakaladıkları taraftarı sahada çıkardı.
İşte o an
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi