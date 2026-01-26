Noa Lang: Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Lang, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 8. Hollandalı futbolcu oldu.

Galatasaray'da en son Hollandalı futbolcu olarak Patrick van Aanholt forma giymişti.

26 yaşındaki hücum oyuncusu, Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Lang, sözlerine şöyle başladı:

Atletico maçını izliyordum ve televizyonun sesini kısmak zorunda kaldım (Gülerek). Atletico topa sahip olduğunda sadece ıslık sesi duyuyordum. Stadyumda oluşacak atmosferi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!

"ÇOCUKLARIM FUTBOLU SEVİYORLAR"

Çocuklarının futbolu sevdiğini söyleyen Hollandalı isim, şunları dedi:

Çocuklarım futbolu seviyorlar. Oğullarım sabah uyandığında mutlaka forma giymek istiyorlar. Şimdi dürüstçe bir şey söylemek istiyorum; bir yıldır kendisinin bir Galatasaray forması vardı zaten.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Her gün çalışacağını söyleyen Lang, şu sözleri sarf etti:

Merhaba büyük Galatasaray taraftarı. Bu büyük kulüpte oynamayı ve birlikte başarılı olmayı dört gözle bekliyorum. Sizi gururlandırmak ve kulübüm için her şeyimi vermek için her gün çok çalışacağım!

"GALATASARAY'A KUPALAR KAZANMAK İÇİN GELDİM"

Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldiğini söyleyen Lang, şu ifadeleri kullandı:

Kazanmak, benim için her şey demek! Oynadığım her sezonda kupa kazandım. Galatasaray'a kupalar kazanmak için geldim. Galatasaray, kupalar kazanması gereken bir takım. Bence ben de kupalar kazanmaya ihtiyacı olan bir oyuncuyum. Takımımla birlikte mümkün olan her şeyi kazanmak istiyorum.

"SADECE HOCA VE BAŞKANLA KONUŞTUM"

"Okan Hoca'yla, futbolcularla, Dries Mertens ya da Victor Osimhen ile gelmeden önce konuştun mu hiç?" sorusunu Noa Lang, şu şekilde cevapladı: