Noa Lang'den transfer itirafı geldi

Galatasaray'ın Napoli'den yeni transferi Noa Lang, ESPN Hollanda televizyonuna transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Lang, Napoli'de oynarken teknik direktörlüğünü yapan Antonio Conte'yle anlaşamadıklarını söyledi.

"YARIM SEZON SONRA AYRILMAK İSTEYEN BİRİ DEĞİLİM"

Galatasaray'a transferinin biraz zaman aldığını da sözlerine ekleyen Lang, "Galatasaray teklif yapmıştı ama ben yarım sezon sonra ayrılmak isteyen biri değilim." dedi.

Son olarak yazın oynanacak Dünya Kupası'na vurgu yapan Lang, "Yazın Dünya Kupası var. Bu yüzden bu seçimim de esas olarak buna yönelikti." şeklinde konuştu.

"CONTE'YLE ANLAŞAMADIK"

"Nasıl normal bir şekilde söyleyeyim... Teknik direktörle (Antonio Conte) anlaşamadık. Bu kadarla yetinelim. Hollanda'da bunun benim hatam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum ama bir gün her şey açıklığa kavuşacak. Şu anda sözleşmem olan kulübe büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki neredeyse herkesle iyi ilişkilerim var. Bu politik davranışlar bana uymuyor."

"TRANSFER BİRAZ ZAMAN ALDI"

"Dürüst olmak gerekirse, transfer biraz zaman aldı. Galatasaray teklif yapmıştı ama ben yarım sezon sonra ayrılmak isteyen biri değilim."

"OYNADIĞIM DAKİKALAR HAKKINDA KÖTÜ KONUŞULUYORDU"

"On kişiden dokuzu da gitmemi istemiyordu. Takımda iyiydim, her gün iyi antrenman yapıyordum ve oynadığım dakikalarda hakkında kötü konuşuluyordu. Ama ben buna hiç katılmıyordum. Oyun tarzım içinde iyi iş çıkardım. En azından ben öyle düşünüyorum."

Lang son olarak, Antonio Conte'nin yaklaşımını kastederek, “Bana adil davranılmalı ve ben bu hissi hiç yaşamadım. İlk başta mücadele etmek istedim ve kalacağımı düşündüm. Ama yazın Dünya Kupası var. Bu yüzden bu seçimim de esas olarak buna yönelikti.” ifadelerini kullandı.