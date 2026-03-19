Noa Lang'in sakatlığı sonrası reklam panosuna müdahale edildiği ortaya çıktı

Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'a karşı 4-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna giren Noa Lang, yaşadığı bir pozisyonda saha kenarındaki reklam panosuna elini sıkıştırdı ve parmağında ciddi bir kesik olduğu görüldü.

Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

'SAKATLIK SONRASI HEMEN KAPATTILAR'

Galatasaray'ın foto muhabiri Uğur Şenpire, Noa Lang'ın elini sıkıştırdığı reklam panosunun yakından çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Şenpire, "Noa Lang’ın sakatlanmasına sebep olan yer yuvarlak içindeki açılır kapanır bir parça. Sakatlanmadan önce bu şekilde kapalı değil açıktı. Çok keskin bir parça. Noa süratle geldiğinde parmağını bu keskin parçaya çarptı. Sakatlığın hemen sonrası bunu kapattılar." dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşanan korkunç olaydan sonra, stat görevlisinin reklam panosuna müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntü sonrası güvenlik ihlalinin olup olmadığına yapılan incelemeler sonrasında karar verilecek.

GALATASARAY DAVA AÇIYOR

Son olarak Galatasaray, oyuncusu Noa Lang'ın yaşadığı ciddi sakatlık sonrası UEFA'ya tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün Genel Sekreteri Eray Yazgan, HT Spor'a yaptığı açıklamada sürecin resmen başlatıldığını duyurdu. Yazgan, maç sonrası UEFA temsilcilerine şikayetlerini ilettiklerini belirterek, "Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.