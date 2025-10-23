Norveçli gazeteciler maçta desibel ölçümü yaptı: Kulaklarını tıkadı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'le RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Liverpool’u sahasında deviren sarı-kırmızılılar bu kez de Bodo/Glimt’i 3-1’le geçti, puanını 6’ya yükseltti.

NORVEÇLİ GAZETECİLER DESİBEL TESTİ YAPTI

Victor Osimhen'in yıldızlaştığı karşılaşmada, Galatasaraylı futbolcular kadar taraftarların da performansı büyük alkış aldı.

Norveç'ten gelen gazeteciler, mücadele esnasında desibel testi yapmak için telefonlarına sarıldı.

O anlarda Galatasaray taraftarından ıslık sesleri yükseldi.

KULAKLARINI KAPATTILAR

Yoğun şekilde çıkan seslere şaşıran gazeteciler, bir müddet sonra kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.

Öte yandan Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen de atmosferden dolayı kulak tıkacı ile yedek kulübesinde yer aldı.