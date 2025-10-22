Abone ol: Google News

Kjetil Knutsen, kulak tıkacı taktı

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in Galatasaray maçında kulak tıkacı taktığı görüldü.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 20:02
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırladı.
  • Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynandı.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahaya çıktı.

Devler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Norveç takımı Bodo/Glimt'i konuk etti.

KULAK TIKACI TAKTI

Bu kritik müsabakanın ilk yarısında ise dikkat çeken bir görüntü ekrana geldi.

