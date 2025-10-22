Kjetil Knutsen, kulak tıkacı taktı

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırladı.
- Maç sırasında Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı taktığı dikkat çekti.
- Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahaya çıktı.
Devler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Norveç takımı Bodo/Glimt'i konuk etti.
KULAK TIKACI TAKTI
Bu kritik müsabakanın ilk yarısında ise dikkat çeken bir görüntü ekrana geldi.
Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı taktığı görüldü.