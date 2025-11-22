Nurettin Açıkalın: Bizim açımızdan iyi bir sonuç değil

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sonucun kendileri açısından iyi bir sonuç olmadığını ifade etti.

"İYİ BİR SONUÇ DEĞİL"

Açıkalın, "Gaziantepspor'u tebrik ediyoruz, yenmek de var yenilmek de var. Sonuç bizim açımızdan iyi bir sonuç değil. Her zaman olduğu gibi daha iyi olacağına inanıyoruz. Bu oyuncularımızla ilk yarıyı bitireceğiz. Devre arasında tabii gerekli takviyeler, gerekli müdahaleler yapılacaktır. Şehrimizin her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah daha iyi günlerde, daha güzel sonuçları beraber alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"ÇOK KÖTÜ BİR HAKEM VARDI"

Maç sonu açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise hakem Mehmet Türkmen'in kararlarını eleştirerek, "Çok kötü bir hakem vardı. 4. dakikada Kayserispor'un penaltısı verilmedi. Son adam oyuncumuzu düşürüyor; bana göre kırmızı kart. 30. dakikalarda Furkan'ın ayağına bir darbe geliyor, faul dahi verilmiyor. Tabii bir tane kırmızı kart, bir tane penaltı verilmiyor, rakibe penaltı veriliyor. Hakemin 5 metre önünde 'kalk, atladın' diyor vermiyor, VAR'dan çağırıyorlar aynı hakem penaltı veriyor. Zaten Anadolu takımısınız, maçlarda kırılma anları vardır. 1-0'dan sonra ikinci golü yemezdik. Kayserispor'un burada hakkı gasp edilmiştir. Çok kötü bir hakem vardı, bütün takdir haklarını Gaziantepspor'dan yana kullandı. 3-0 net bir skor olarak görülebilir ama kırılma anları göz önüne alındığında Kayserispor bu skoru hak etmemiştir." açıklamasında bulundu.